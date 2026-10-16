Gençlerbirliği maçı için Ankara\'ya gelen Galatasaray, Eryaman\'da 16.00\'da oynayacak

Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gelen Galatasaray, Eryaman'da 16.00'da oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, Ankara'ya gelerek konaklayacağı otele geçti. Otel önünde toplanan taraftarlar oyunculara sevgi gösterisinde bulundu; Eryaman Stadı'ndaki maç yarın saat 16.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, başkente geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ankara'ya ulaşan sarı-kırmızılı kafile, Esenboğa Havalimanı'ndan takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.
Otel önünde toplanan taraftarlar, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, yarın saat 16.00'da başlayacak.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.
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