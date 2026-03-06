Gençlerbirliği'nde Hoca Krizi: Levent Şahin Görevden Alındı - Son Dakika
Gençlerbirliği'nde Hoca Krizi: Levent Şahin Görevden Alındı

Gençlerbirliği'nde Hoca Krizi: Levent Şahin Görevden Alındı
06.03.2026 14:16
Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayırdı; Demirel'le yeniden anlaşılabilir.

Başkent ekibi Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırarak bu sezon 4. kez teknik direktörüyle yollarını ayırdı.

2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 4 sezon sonra geri dönen Gençlerbirliği, sezona Hüseyin Eroğlu ile başlamış daha sonra yollarını ayırmıştı. Eroğlu'nun ardından yeni yönetimle gelen Volkan Demirel, teknik direktör olarak takımın başına geçmişti. Yönetimin değişmesiyle başkent ekibi ile yollarını ayıran Demirel'in yerine Metin Diyadin gelmişti. Ancak kısa süre içerisinde kulüp Diyadin'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. 18 gün boyunca takımı yöneten Levent Şahin'in ayrıldığı başkent ekibi tarafından duyuruldu.

İddialara göre kırmızı-karalar, Volkan Demirel ile yeniden anlaşmayı planlıyor. Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkan Demirel, 3 maçta kaybederken 3 maçta da galibiyet bulmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

