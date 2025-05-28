Gençlerbirliği'nde Transfer Hedefleri Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği'nde Transfer Hedefleri Açıklandı

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28.05.2025 15:56
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Gençlerbirliği\'nde Transfer Hedefleri Açıklandı
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Sportif Direktör Düzgün, kaleci haricinde her bölge için transfer planladıklarını belirtti.

- Gençlerbirliği Sportif Direktörü Düzgün, basın mensuplarıyla bir araya geldi

"Kaleci hariç her bölge için transfer hedefimiz var"

ANKARA - Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, kaleci hariç her bölge için transfer hedefleri olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, basın mensupları ile İlhan Cavcav Tesisleri'nde kahvaltılı sohbet etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Düzgün, takımın Süper Lig planlarından bahsetti ve önceki sezonu değerlendirdi. Gençlerbirliği'nin vereceği görevi üstleneceğini dile getiren Düzgün, çaycıdan çorbacıya herkesin bir aile gibi olduğunu anlattı.

"Sansasyonel transferler değil çok doğru karakterler transfer ettik"

Ligi bilen, tecrübeli oyuncuları alma hedeflerinin olduğunu dile getiren Ali Ekber Düzgün, "Birbirini tanıyan futbolcular aldık. Kaptanlarımızı doğru belirledik. İnsan ilişkileri, değer görmek, açık ve güvenilir olmak, önemsenmek çok önemli. Bizim burada sansasyonel transferlerimiz olmadı ama çaycısından, çorbacısına kadar yeniden motivasyonu canlandırmak üzere toplandık. Herkese iyi zamanları yönetir ama zor zamanlarda da çok acele etmeden, büyük krizlere dönüştürmeden, açık bir iletişimle hem personelimizle hem de futbolcularımızla çözmemiz gerekir. Sansasyonel transferler değil çok doğru karakterler transfer ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Verimsizleri gönderdik ve 5 verimli oyuncu aldık sadece 30 bin Euro harcadık"

İsabetli ayrılıklar yaşandığını belirten Düzgün, devre arasında yaklaşık 8-9 az verim alınan oyuncu ile yollarını ayrıldığını kaydederek, "Transferi yapılmış ama bir şekilde burada olup enerjimizi farklı biçimde kullanmamızı sağlayan arkadaşlarla aynı zamanda kendi transfer ettiğimiz ama baktığımızda verim alamadığımız herkesin ayrılığını doğru bir biçimde yaptık. Araya başka kanallar girdiği zaman oyuncuyu bile gönderebiliyoruz ama biz imkan oluşturduk. Verimsizleri gönderdik ve 5 verimli oyuncu aldık sadece 30 bin Euro harcadık" ifadelerini kullandı.

"Popa'yı Kazakistan'a gidecekken sağlık kontrolündeyken aldık"

Sözleşmeleri devam eden oyuncularla devam edileceğini aktaran Ali Ekber Düzgün, "Onlarla devam edeceğiz. Amilton ile daha dün konuştum, bizim açımızdan bir sorun yok. Kaleci hariç her bölge için transfer hedefimiz var. Popa'yı Kazakistan'a gidecekken sağlık kontrolündeyken aldık. Çantasını bile otelde bırakarak incecik bir tişört ve montla geldi. O oyuncu mu bu oyuncu mu derken birden karar veriyorsunuz. Transferin böyle bir aksiyonu var" açıklamasında bulundu.

"Cömertliği sevgide, insan ilişkilerinde yapıyoruz"

Ligin deneyimli oyuncularından birilerinin mutlaka transfer edeceklerini açıklayan Düzgün, "Bağlantı ve stres yönetimini sağlayacak birileri olacak. Bu isimler sadece isim olarak değil karakter olarak da bizi yansıtacak. Cömertliği sevgide, insan ilişkilerinde yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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