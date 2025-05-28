Gençlerbirliği'nde Transfer Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği'nde Transfer Hedefleri Belirlendi

Gençlerbirliği\'nde Transfer Hedefleri Belirlendi
28.05.2025 14:40
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Sportif Direktör Düzgün, kaleci hariç her bölge için transfer planlarını açıkladı.

GENÇLERBİRLİĞİ Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği kahvaltı etkinliğinde basın mensupları ile bir araya geldi. Düzgün, kaleci hariç her bölge için transfer hedeflerinin olduğunu söyledi.

Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Düzgün, takımın geleceğe yönelik planlarından bahsetti ve önceki sezonu değerlendirdi. Gençlerbirliği'nin vereceği görevi layıkıyla üstleneceğini dile getiren Düzgün, kulüpte, herkesin bir aile gibi olduğunu ifade etti. Ligi bilen, tecrübeli oyuncuların hedeflerinde olduğunu kaydeden Ali Ekber Düzgün, "Birbirini tanıyan futbolcular aldık. Kaptanlarımızı doğru belirledik. İnsan ilişkileri, değer görmek, açık ve güvenilir olmak, önemsenmek çok önemli. Bizim burada sansasyonel transferlerimiz olmadı ama çaycısından, çorbacısına kadar yeniden motivasyonu canlandırmak üzere toplandık. Herkese iyi zamanları yönetir ama zor zamanlarda da çok acele etmeden, büyük krizlere dönüştürmeden, açık bir iletişimle hem personelimizle hem de futbolcularımızla çözmemiz gerekir. Sansasyonel transferler değil çok doğru karakterler transfer ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'5 VERİMLİ OYUNCU ALDIK, SADECE 30 BİN EURO HARCADIK'

Takımda isabetli ayrılıklar yaşandığını dile getiren Düzgün, devre arasında yaklaşık 8-9 oyuncu ile yollarını ayrıldığını hatırlatarak, "Transferi yapılmış ama bir şekilde burada olup enerjimizi farklı biçimde kullanmamızı sağlayan arkadaşlarla aynı zamanda kendi transfer ettiğimiz ama baktığımızda verim alamadığımız herkesin ayrılığını doğru bir biçimde yaptık. Araya başka kanallar girdiği zaman oyuncuyu bile gönderebiliyoruz ama biz imkan oluşturduk. Verimsizleri gönderdik ve 5 verimli oyuncu aldık sadece 30 bin Euro harcadık" ifadelerini kullandı.

'TRANSFERLER SADECE İSİM OLARAK DEĞİL, KARAKTER OLARAK DA BİZİ YANSITACAK'

Sözleşmeleri devam eden oyuncularla devam edileceğini aktaran Ali Ekber Düzgün, "Amilton ile daha dün konuştum, bizim açımızdan bir sorun yok. Kaleci hariç her bölge için transfer hedefimiz var. Popa'yı Kazakistan'a gidecekken sağlık kontrolündeyken aldık. Çantasını bile otelde bırakarak incecik bir tişört ve montla geldi. O oyuncu mu bu oyuncu mu derken birden karar veriyorsunuz. Transferin böyle bir aksiyonu var. Ligin deneyimli oyuncularından mutlaka transfer yapacağız. Bağlantı ve stres yönetimini sağlayacak birileri olacak. Bu isimler sadece isim olarak değil karakter olarak da bizi yansıtacak. Cömertliği sevgide, insan ilişkilerinde yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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