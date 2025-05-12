Gençlerbirliği\'nden Anıtkabir Ziyareti

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları, kazandıkları kupayı Anıtkabir'e ve onursal başkan İlhan Cavcav'ın mezarına götürdü.

Kırmızı-siyahlı heyet, kulüp başkanı Osman Sungur'un Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde kupayla beraber hatıra fotoğrafı çektiren heyet, sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyetimizin izinde 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüzü şiar edinerek mücadele eden Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, 2024-2025 sezonu sonunda yeniden Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşarken, bu anlamlı başarıyı manevi huzurunuzda sizlere ithaf etmek üzere Anıtkabir'i ziyaret etmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetin kalbinde kurulan kulübümüz, Cumhuriyet ile yaşıt tarihiyle Türk sporuna hizmet etmeye devam etmektedir. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda gençleri spora ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu başarı; inanç, azim, birlik ve beraberliğin bir eseridir. Sizden aldığımız ilhamla, sadece sportif başarılarla değil; ahlaklı, ilkeli ve çağdaş bireyler yetiştirerek Türk sporuna katkı sunmayı sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve bağlılıkla eğiliyoruz."

Heyet, Anıtkabir'in ardından kulübün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti.

Başkan Sungur, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takım kaptanları Sinan Osmanoğlu ve Amilton, Cavcav'ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

Kupanın yanı sıra forma ve atkının konulduğu Cavcav'ın mezarının başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.