Gençlerbirliği'nden Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlerbirliği'nden Anıtkabir Ziyareti

Gençlerbirliği\'nden Anıtkabir Ziyareti

Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldikleri için Anıtkabir'i ziyaret edip saygı duruşunda bulundu.

12.05.2025 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları, kazandıkları kupayı Anıtkabir'e ve onursal başkan İlhan Cavcav'ın mezarına götürdü.

Kırmızı-siyahlı heyet, kulüp başkanı Osman Sungur'un Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde kupayla beraber hatıra fotoğrafı çektiren heyet, sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyetimizin izinde 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüzü şiar edinerek mücadele eden Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, 2024-2025 sezonu sonunda yeniden Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşarken, bu anlamlı başarıyı manevi huzurunuzda sizlere ithaf etmek üzere Anıtkabir'i ziyaret etmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetin kalbinde kurulan kulübümüz, Cumhuriyet ile yaşıt tarihiyle Türk sporuna hizmet etmeye devam etmektedir. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda gençleri spora ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu başarı; inanç, azim, birlik ve beraberliğin bir eseridir. Sizden aldığımız ilhamla, sadece sportif başarılarla değil; ahlaklı, ilkeli ve çağdaş bireyler yetiştirerek Türk sporuna katkı sunmayı sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve bağlılıkla eğiliyoruz."

Heyet, Anıtkabir'in ardından kulübün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti.

Başkan Sungur, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takım kaptanları Sinan Osmanoğlu ve Amilton, Cavcav'ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

Kupanın yanı sıra forma ve atkının konulduğu Cavcav'ın mezarının başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Anıtkabir, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nden Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:03:00. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nden Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.