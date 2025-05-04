Gençlerbirliği\'nden Mattia Ahmet Minguzzi\'ye Anma

Mikail KARAMAN/ANKARA, GENÇLERBİRLİĞİ, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Başkent ekibinin minik taraftarları, Sakaryaspor maçı öncesi seremoniye üzerinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı.

1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ligin 37'nci haftasında Sakaryaspor'la Eryaman Stadyumu'nda oynadığı maçta, İstanbul Kadıköy'de uğradığı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi unutmadı. Başkent ekibinin minik taraftarları, şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için üzerinde Mattia Ahmet Minguzzi fotoğrafının yer aldığı tişört giyerek ve Ahmet Minguzzi'nin sol gözünün altındaki doğum lekesine binaen göz altını boyayarak seremoniye çıktı.