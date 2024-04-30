Gençlerbirliği'nin fahri başkanı Vehbi Koç'un akrabaları kulübe üye oldu - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin fahri başkanı Vehbi Koç'un akrabaları kulübe üye oldu

Gençlerbirliği\'nin fahri başkanı Vehbi Koç\'un akrabaları kulübe üye oldu

Gençlerbirliği'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan fahri başkan Vehbi Koç'un akrabaları, Ankara Konağı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kulübe üye yapıldı. Kulübün başkanı Osman Sungur, Koç ailesinin Gençlerbirliği'ne verdiği maddi ve manevi destekleri vurgulayarak, ailenin kulüp için her zaman özel bir yeri olduğunu belirtti.

30.04.2024 23:03
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Gençlerbirliği'nin fahri başkanlarından Vehbi Koç'un akrabaları, başkent kulübüne üye oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği'nin tarihinde önemli bir yere sahip fahri başkan Vehbi Koç unutulmadı. Kırmızı-siyahlılar, Koç ailesinden 10 kişiyi, Ankara Konağı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kulübe üye yaptı.

Kulübün başkanı Osman Sungur, Gençlerbirliği'nin yeniden kökleriyle buluşmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Vehbi Bey, Gençlerbirliği için büyük bir değerdir. Kulübümüzün en zor zamanlarında maddi ve manevi desteklerini esirgememiş, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle Koç ailesinin yeri Gençlerbirlikliler için her zaman ayrıdır. Hepiniz evinize hoş geldiniz. Üyelikleriniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin fahri başkanı Vehbi Koç'un akrabaları kulübe üye oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nin fahri başkanı Vehbi Koç'un akrabaları kulübe üye oldu - Son Dakika
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