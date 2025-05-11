Gençlerbirliği Süper Lig'e Döndü

Süper Lig'e 4 yıl aranın ardından tekrar yükselen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Haftalar ilerledikçe sürekli gelişen bir oyun, sahada güçlü bir oyunla beraber skorlar geldi. 17. haftada 13. sıradayken şimdi ligi ikinci bitirip direkt Süper Lig'e çıktık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 5-0'lık galibiyetle Gençlerbirliği Süper Lig hasretini sonlandırdı. Kırmızı karalar, şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen törenle aldı. Seremoni öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve takım kaptanı Sinan Osmanoğlu İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

"17. haftada 13. sıradayken şimdi ligi ikinci bitirip direkt Süper Lig'e çıktık"

Takımın başına sezon ortasında geldiğini ve geldiği andan itibaren Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de olması için elinden geleni yaptığını söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Başkanımız Osman Sungur, Yönetim Kurulu, Sportif Direktörümüz Ali Ekber. Bizi tercih etmeleri bizim için çok önemliydi. İnandığımızı onlara anlattık. Tabii bu sadece inanmakla da değil, 'Artık çalışma zamanı' dedik. Haftalar ilerledikçe sürekli gelişen bir oyun, sahada güçlü bir oyunla beraber skorlar geldi. 17. haftada 13. sıradayken şimdi ligi ikinci bitirip direkt Süper Lig'e çıktık. Çok değerli, çok iyi bir teknik ekibe sahibim. Onların da katkıları bu anlamda çok büyük. Çünkü bu bir ekip işi. Çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bütçelere baktığınızda çok yüksek bütçeli takımlar var. Biz bunlar arasında istikrarlı bir şekilde oyunumuzu geliştirerek başarılı olduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren bize ne yapmak istediysek hep yapmaya çalıştılar. Bize kendilerini teslim ettiler. Biz de onlara zaten sezon sonunda inanırsak başaracağımızı söylemiştik. Şu an geldiğimiz noktada Gençlerbirliği Süper Lig'de. Bundan çok mutluyuz. Benim için önemli bir başarı. İki yıl önce Samsun'dan başarı elde etmiştik. Kolay olmadı, zor oldu ancak çok mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu bütün taraftarlarımıza ve Ankara halkına armağan etmek istiyorum"

Gençlerbirliği'nin şu an İlhan Cavcav'ın oluşturduğu bir ekol ile devam ettiğine değinen Eroğlu, "Bütçeye göre çok güzel transferlerle başarılı olan, yıllarca Süper Lig'de olan bir takım Gençlerbirliği. Bütçe önemlidir. Ekonomini ayarlamak önemlidir. Gençlerbirliği'nin akademisi de yaptığı transferler de gelecekte Gençlerbirliği'nin ligde kalmasını sağlayacaktır. Kendi açımdan Süper Lig ile çalışmak isteyen bir teknik direktörüm. Orada başarılı olacağıma inanıyorum. Başkanımızla tekrar görüşmemiz, bir opsiyonumuz var. Onu değerlendirdikten sonra da bir genel kurul var. Ondan sonra daha çok netlik kazanacak. Mutluyuz, Ankara'nın bir takımını Süper Lig'e çıkardığımız için çok mutluyuz. Gelen herkese de bugün bizimle eğlenecekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün keyfini çıkaralım. Oyuncularımız da fazlasıyla hak etti. Şampiyonluğu bütün taraftarlarımıza ve Ankara halkına armağan etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Gençlerbirliği Süper Lig'de olmaya devam edecek"

Süper Lig'e çıktıkları için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gençlerbirliği takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, "Gençlerbirliği kulübü büyük bir camia, köklü bir kulüp. Yeri Süper Lig'di zaten. Biz de kulübe karşı görevimizi yerine getirdiğimiz için, bu başarıyı hep beraber yaşadığımız için çok gururluyuz. İnşallah bundan sonra Gençlerbirliği Süper Lig'de olmaya devam edecek. Açıkçası şimdi sadece şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Bu mutluluğu hep beraber yaşayalım istiyoruz. Bugün de taraftarımızla buluştuk. Güzel bir kutlama olsun. Önce bir doyasıya yaşayalım ondan sonra zaten ne gerekiyorsa yapılır. Kulüpte çalışmalar neyse sırayla yapılır. Önemli olan dediğim gibi Gençlerbirliği'nin başarısı. İnşallah önümüzdeki senelerde de bu başarıyı arttırarak devam ettireceğiz" diye konuştu. - ANKARA