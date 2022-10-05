SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Aksoy Bu kadro ligde kalmayı gerçekleştirebilir

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Aksoy Bu kadro ligde kalmayı gerçekleştirebilir

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ ANKARA, (DHA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, Süreç içerisinde gelişim kaydedebilirsek en geç 2'nci yarı daha fazla puan toplarız. Transfer açılırsa güzel ama açılmazsa da ben karamsar değilim. Bu kadro eğer fazla sakatlık ve cezalı duruma düşen oyuncu olmazsa, öyle ya da böyle ligde kalmayı gerçekleştirebilir dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden başkent ekibi Gençlerbirliği, 8 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 7'nci haftayı bay geçen ve deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Taşkın Aksoy, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam eden hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Maç haftası içerisinde olduklarını ve son 7 günde 8 antrenman gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aksoy, çalışmaların güzel bir havada devam ettiğini söyledi. Takımın istekli, arzulu ve iştahlı olduğunu belirten Aksoy, 'Takım söylediklerimin hemen hemen hepsini sahada uygulamaya çalışıyor. Benim oyun anlayışımı az çok benimsediler. Bu bir süreç, hemen ilk maçta, ikinci maçta gözükmez. Devamlı çalışacağız. Dinamik ve genç bir takımız ve takımdan çok memnunum. Samsunspor büyük hedeflerle sezona başladı, büyük transferler yaptı. Pek istedikleri gibi sezona başlayamadılar, hoca değişikliğine gittiler. Bu nedenle analiz yapmak zorlaşıyor çünkü yeni hoca ve yeni bir oyun anlayışı var. Biz eğer korkmadan mücadele edersek, oradan puan ya da puanlar alarak buraya dönebiliriz' diye konuştu.

UYUM SÜRECİ YAŞAMADIM

Kulübe imza attığı günden bu yana kendini evinde gibi hissettiğini aktaran Aksoy, 'Hem tesisi hem de takımı tanıyorum. Hiçbir uyum süreci yaşamadım. Gayet karakterli oyuncularım var. Kolej takımı havası var, içerisinde hiçbir gruplaşma yok, arkadaşlık son derece iyi. Şu an çok memnunum, inşallah skorlarla da bunu gösterebiliriz' ifadelerini kullandı. Aksoy, kendi çalışma sistemini iyi bilen bir teknik kadroyla çalışmaktan da çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

'EN GEÇ 2'NCİ YARI DAHA FAZLA PUAN TOPLARIZ'

Transfer yasağı devam eden kulüpte sezon hedeflerinin mümkün olduğu kadar fazla puan toplamak olduğunu söyleyen Aksoy, 'Almanya'da ben 7 yıl boyunca U23 düzeyinde takımlarla çalıştım. Genelde mücadele düzeyi yüksek olsa da tecrübesizlik puan kaybettirebiliyor. Süreç içerisinde gelişim kaydedebilirsek en geç 2'nci yarı daha fazla puan toplarız. Transfer açılırsa güzel ama açılmazsa da ben karamsar değilim. Bu kadro eğer fazla sakatlık ve cezalı duruma düşen oyuncu olmazsa, öyle ya da böyle ligde kalmayı gerçekleştirebilir' şeklinde konuştu.

KAHYA SAMSUNSPOR'U İYİ ANALİZ ETTİK, HAZIRIZ

Denizlispor maçında şans bulduğunu ve bu şansı iyi değerlendirdiğini ifade eden Seyit Ali Kahya, 'Takım arkadaşlarım da bana çok destek oldu. Hocam bana şans verdi. Samsunspor deplasmanından da umutluyum. Yeni hocamızla gayet güzel bir çalışma ortamı oluştu. Verimli bir şekilde eksiklerimizi giderdiğimizi düşünüyoruz. Samsunspor maçına da gayet iyi hazırlandık, iyi analiz ettik, hazırız' dedi.

MERT HOCAMIZIN FARKLI BİR TAKTİK ANLAYIŞI VAR

Tuzlaspor maçında şanssız bir kart gördüğü için Denizlispor maçında cezalı durumda olduğunu belirten Metehan Mert, 'Takımımı dualarıma destekledim. Oradan 1 puanla ile döndük. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyonları atsaydık 3 puanla dönebilirdik ama nasip değilmiş diyebilirim. Milli arayı ve maç oynamadan geçtiğimiz haftayı iyi değerlendirdik, yeni hocamıza alışma sürecimiz oldu. Hocamızın da farklı bir taktik anlayışı var, takıma onu aşılamak istiyor. Samsunspor maçında bunu en iyi şekilde göstermek istiyoruz. Samsunspor ligin tecrübeli takımlardan biri ama biz dersimizi iyi çalıştık. İnşallah Samsunspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönebiliriz' diye konuştu.