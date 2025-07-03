Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı savunma oyuncusu Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Thalisson, daha önce Coritiba, Guarani, CRB, Inter Limeira, Vitoira, Mirassol, Juventude ve Cluj kulüplerinde de oynadı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Thalisson'u Transfer Etti - Son Dakika
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