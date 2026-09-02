Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, ligdeki ilerleyişini sürdürmek istiyor. BU maçın hazırlıklarına devam eden Ankara temsilcisi, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.