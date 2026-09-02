Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Ankara temsilcisi, ligdeki ilerleyişini sürdürmek için bu zorlu karşılaşmaya odaklandı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, ligdeki ilerleyişini sürdürmek istiyor. BU maçın hazırlıklarına devam eden Ankara temsilcisi, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: İHA
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