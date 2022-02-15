Üye Girişi
Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor maçının ardından

15.02.2022 20:26
Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, maçın son anlarında yedikleri golle berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, maçın son anlarında yedikleri golle berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un özellikle hücum hattının önemli oyunculardan kurulu olduğuna işaret ederek, "Tedbir almamız gerektiğini biliyorduk, daha önceki haftalara göre doğru savunma yaptık. Birçok pozisyona girdik." dedi.

Sezonun ilk yarısındaki maça benzer şekilde son dakika golüyle berabere kaldıklarını hatırlatan Diyadin, "Son dakika golüyle üzüldük. Bu oyunun, mücadelenin karşılığı kesinlikle üç puan olmalıydı. Üç puanı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. 2-2'den sonra bile zeminden dolayı boş kaleye golü atamadığımız pozisyon var. Ama oyuncularımın istekleri, mücadeleleri, oyunu doğru oynama arzuları bizim için sevindirici. Hak ettiğimiz bir galibiyeti alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çapa: "En ufak endişemiz yok"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gençlerbirliği'nin kontrataklarla etkili olmaya çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enteresan bir maç oldu. Oyun olarak geçen haftaki oyunumuz çok iyiydi ama skor kötüydü, beraberlik bizi üzmüştü. Bugün oyun istediğimiz gibi asla değildi. Mücadele iyiydi, iki defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakalamamız bizim adımıza güzeldi. Bizim ilk haftalardaki oyunumuzu, şu an rakiplerimiz bize karşı oynamaya başladı. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu yapacağız, en ufak endişemiz yok."

Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını dile getiren Çapa, "İlk 6 için hedef belirlemiştik. Mutlaka ilk 6'nın içerisinde olacağız. Sıralama olarak tam neresi olur bilmiyorum ama ilk 6'da yer alacağız. Sezon sonunda inşallah direkt çıkabilecek pozisyonu alırız ama öyle olmasa da bir üst lige çıkmak için mutlaka play-off'ta mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Samsunspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
20:05 Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı
20:02 Cemevlerine gelen yüksek faturalar hakkında açıklama yapan Ercan Geçmez: Bu yeni bir konu değil
20:01 Başsavcılık'tan açıklama geldi! Belçika'daki hükümlü Türk vatandaşının tahliye haberi yalanlandı
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
19:28 Bursa'da feci ölüm! Çalışırken 6. kattan düşen işçi, inşaat demirlerine saplandı
19:19 Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Ali Koç sezon sonunda acı bir ilki daha yaşayabilir
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 20:32:24. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement