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Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek - Son Dakika

Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek

13.10.2021 11:48

Fenerbahçe'nin altyapısında bulunan gençlere malzeme yardımında bulunan Mesut Özil ve Jose Sosa, gelen teşekkür mektubuyla çok duygu dolu anlar yaşadı. Gençlerin Mesut ve Sosa'ya ayrı ayrı yazdığı mektupta yer alan ifadeler duygusal anlar yaşattı. Mesut ve Sosa'nın, en kısa sürede gençleri ziyaret edeceği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli futbolcuları Mesut Özil, Futbol Akademisi'ndeki genç futbolculara malzeme yardımında bulundu. Gelen duygusal teşekkür mektupları futbolculara duygusal anlar yaşattı.

"SİZLER GİBİ OLMAK"

Sabah'ın haberine göre; Kendilerine gelen malzeme yardımına gençler mektupta, "Hayalleri sizler gibi olmak olan bizlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Biz bir aileyiz" notunu düştüler.

Gençler yüreklerine dokundu! Jose Sosa ve Mesut Özil duygusal anlar yaşadı

MESUT'A TÜRKÇE

Gençlere başta krampon olmak üzere çeşitli malzeme gönderen Mesut'a Türkçe, Sosa'ya İngilizce mektup yazıldı.

ZİYARET SÖZÜ

Mesut ve Sosa'nın mesajlar sonrası çok duygulandığı, müsait zamanda altyapıyı ziyaret etme ve onlarla bir araya gelme sözü verdiler.

Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek

Mesut Özil, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek - Son Dakika
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