Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli futbolcuları Mesut Özil, Futbol Akademisi'ndeki genç futbolculara malzeme yardımında bulundu. Gelen duygusal teşekkür mektupları futbolculara duygusal anlar yaşattı.

"SİZLER GİBİ OLMAK"

Sabah'ın haberine göre; Kendilerine gelen malzeme yardımına gençler mektupta, "Hayalleri sizler gibi olmak olan bizlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Biz bir aileyiz" notunu düştüler.

MESUT'A TÜRKÇE

Gençlere başta krampon olmak üzere çeşitli malzeme gönderen Mesut'a Türkçe, Sosa'ya İngilizce mektup yazıldı.

ZİYARET SÖZÜ

Mesut ve Sosa'nın mesajlar sonrası çok duygulandığı, müsait zamanda altyapıyı ziyaret etme ve onlarla bir araya gelme sözü verdiler.