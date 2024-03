İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gençlere Kocaelispor Üyeliği ve Kombinesi Sunacak

Spor

Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "18 yaşına giren İzmitli gençlerimize doğum günü hediyesi olarak talep etmeleri halinde Kocaelispor üyeliği ve kombinesi sunacağız. İlk 5 yıllık aidatlarını biz karşılayacağız. Çocuklarımızı Kocaelispor'un bir parçası yapacağız" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 5 yıllık süreçte hayata geçirdiği proje ve hizmetler ile önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı çalışmaları, düzenlenen toplantıda paylaştı. Vatandaşların gönüllerine dokunacak birçok projeye imza attıklarını ifade eden Fatma Kaplan Hürriyet, "2019 yılında halkımız bize çok güzel görev verdi. Bu kent bizi bağrına bastı. 'Al kızım, bu kenti sen yönet' dediler. Yıllar sonra bu kentte sosyal belediyecilik bayrağını dikmek nasip oldu. Mecliste çoğunluğumuzun olmaması nedeniyle bir yanımız eksik kaldı ama hiçbir zaman şikayet etmedik. Hep çözüm üretmeye çalıştık. Bir şekilde başardık. Kavga ederek söke söke hakkımızı almaya çalıştım. Bu kavgayı vermeseydim bugün size anlatacak çok bir şeyim olmazdı. Mücadeleden asla vazgeçmedim. Ekşi yemedik ki başım ağrısın. Ranta değil halka hizmet eden bir anlayış ile mücadele ettik. Bu kentte israfı bitirdik, hizmeti getirdik" dedi.

"Emekli Çınar Kartı hayata geçireceğiz"

Yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlatan Fatma Kaplan Hürriyet, "Büyüklerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilere saygı başlığı altında projelerimiz bu dönemde de devam edecek. Kuruçeşme, Serdar, Yuvam Akarca ve Gündoğdu'da faaliyete geçirdiğimiz Asırlık Çınar Evleri'nin yenisini Yahya Kaptan'da hayata geçireceğiz. Sayılarını da giderek artıracağız. Emekliler şu an çok mustarip, çok sıkıntıdalar. Hükümetin reva gördüğü tüm olumsuzluklara karşı biz sizlerin yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Emekli Çınar Kartı hayata geçireceğiz. Tüm sosyal tesislerimizde aldığınız hizmetlerde sizlere belirli indirimler sağlayacağız. Ciddi uygun fiyatlarla hizmet verdiğimiz alanlarda emeklilerimiz için ayrıca kolaylık sağlayacağız" diye konuştu.

Taziye evi yapılacak

Şehit Yakını ve Gazi Evi projesini de hizmete alacaklarını kaydeden Başkan Hürriyet, "Ayrıca vatandaşlarımız taziye evi talep ediyorlardı. Onu da inşallah yeni dönemde kazandırmayı çok istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İzmit Tarım Geliştirme Merkezi kuracağız"

Başkan Hürriyet, yeni dönemde Tarım Geliştirme Merkezi ve Tarım Akademisi kuracağını ifade ederek, "Biz üretime çok önem veriyoruz. Ürettikçe zenginleşeceğiz. Türkiye'yi üretim kurtaracak. O yüzden de İzmit Tarım Geliştirme Merkezi kurmak istiyoruz. Budama, sulama, gübreleme, yetiştiricilik ve talep edilen konularda çiftçilere eğitimler verilecek. Üretimi, istihdamı destekleyecek bir merkez olacak. İçerisinde seraları, kafe, toplantı odası, buluşma alanı, destek ofisi, kütüphane, biocoğrafya merkezi, laboratuvar, toprak okulu yer alacak. Buna ek olarak bir Tarım Akademisi kurmak istiyoruz. Budama, sulama, gübreleme, yetiştiricilik ve talep edilen konularda eğitimler verilecek. Fide, fidan, tohum ve gübre desteklerimizi artırarak devam edeceğiz. Küçükbaş hayvan desteklerimize bu dönem de devam edeceğiz. Üreten belediye olarak atölyelerimiz üretmeye devam edecek. Kapalı Pazar alanlarının sayılarını arttırmaya çalışacağız. Daha nitelikli alanlar kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Çocukların doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri güzel bir alan inşa etmeyi planlıyoruz"

Proje tanıtım toplantısında çocuklar ve gençler için hayata geçirecekleri çalışmalara dair de açıklamalarda bulunan Hürriyet, "Kente bir macera ve oyun parkı kazandırma projemiz var. Şirintepe Ekopark'ın içerisinde hem bir kreş çalışmamız olacak hem de bir macera ve oyun parkı olacak. Çocukların doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri güzel bir alan inşa etmeyi planlıyoruz. Projemizin tüm teknik detayları hazır. Mahallelerimize Çınar Çocuk Evleri inşa etmek istiyoruz. 4'üncü Çınar Çocuk Evimiz bitmek üzere. Şimdi Yenimahalle'de 5'incisini yapacağız. Şirintepe'de Ekopark'ın içine 6'ıncısını yapacağız. Yenişehir Mahallesine de 7'incisini yapacağız. İmkanımız oldukça bu Çınar Çocuk Evlerinin sayısını bol bol artıracağız. Bıçkıdere Göletinde yaptığımız yeni nesil yaşam alanının üzerindeki alanımıza çok güzel bir aquapark projesi çalıştık. Bu proje şu anda mecliste ve 2-3 aydır bekliyor. Çocuklar bunu bizden çok talep ediyorlar bu kentte bir ihtiyaç. Tepeköy'deki aquarparkı işletmeciden geri aldık. Artık biz işletiyoruz orayı ama yetmiyor. Şimdi yap işlet devret modeliyle yeni bir aquapark projesini şehrimize kazandırmak istiyoruz" dedi.

"Hastanelerde refakatçi hizmeti başlatacağız"

Sosyal belediyecilik çerçevesinde evde bakım ile temizlik hizmeti, sıcak yemek desteği gibi 34 ayrı kalemde hizmet verdiklerini anlatan Başkan Hürriyet, "Yeni dönemde sosyal belediyecilik uygulamalarımıza ek olarak evde tamirat hizmeti başlatacağız. Düğün salonlarımızı 1 lira yapmıştık ama yeni evlenenlere evlilik ve çeyiz yardımı hizmeti sunacağız. Kente bir konukevi ve çamaşırhane kazandırmak istiyoruz. Evsiz kalan insanlarımız olabiliyor. Hiç böyle bir yerimiz yoktu. Yeni dönemde bir konukevi ve çamaşırhane hizmeti sunacağız. Yakınını kaybeden ailelere de ufak da olsa bir katkımız olsun diyerek defin yardımı hizmeti vereceğiz. Hastanelerde refakatçi hizmeti başlatacağız. Bu yine sosyal belediyecilik anlamında çok talep edilen bir şey. Kimsesi olmayan insanlar oluyor. ya da çalışan insanlar gündüz aile fertleri hastanede yatarken bakamıyorlar. Onların hayatını kolaylaştıracak refakatçi hizmetini de bu dönem sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Gençlere müjde: "Kocaelispor üyeliği ve kombinesi sunacağız"

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, kentin markası Kocaelispor ve taraftarlara yönelik projelerinden de bahsetti. Hürriyet, "Kocaelispor'u önemsiyoruz. Şehrimizin gururu Kocaelispor'a ve genç taraftarlarımıza yönelik heyecan verici projelerimiz var. 18 yaş Kocaelispor üyeliği projemiz var. 18 yaşına giren İzmitli gençlerimize doğum günü hediyesi olarak talep etmeleri halinde Kocaelispor üyeliği ve kombinesi sunacağız. İlk 5 yıllık aidatlarını biz karşılayacağız. Çocuklarımızı Kocaelispor'un bir parçası yapacağız. Kocaelispor Mahallende projesini hayata geçireceğiz. Her ay İzmit'in bir mahallesinde çocuklar için Kocaelispor etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kulüple de görüşerek futbolcuların katılmasını da sağlayacağız. 2002 Türkiye Kupası 25. Yıl Programı düzenleyeceğiz. Geçen sene bir önceki kupa için yapmıştık. Hatırlanmak güzel, vefa önemli. İnşallah bu sene 2002 Türkiye Kupasının 20'inci yılı için güzel bir program yapacağız. Kocaelispor tarihine saygı göstermek anlamında önemli bir çalışma olacak. Her yıl düzenlenecek Kocaelispor bilgi yarışmasında başarılı olan taraftarlarımızı dünyanın çeşitli ülkelerindeki önemli futbol karşılaşmalarına göndereceğiz. Aynı zamanda bu ülkelerin taraftarlarını Kocaelispor maçlarına davet edeceğiz. Uluslararası futbol kültürünü de şehrimize taşıyacağına inandığımız taraftar değişim programını uygulayacağız. Bu projelerle Kocaelispor'a olan desteğimizi her daim sürdüreceğiz. Şehrin futbol kültürünü zenginleştireceğiz" cümlelerini kullandı.

"Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız"

Teknoloji yatırımlarına da değinen Hürriyet, sözlerini şöyle noktaladı:

"Teknolojik yatırımlarımızdan biri Çınar Satın Alma Uygulamamız. Teknolojiyi en üst boyutta kullanmaya çalışıyoruz. Bunu şeffaflık gereği de yapıyoruz. Çınar Atık Uygulamasını da teknolojik bir atılım olarak hayata geçirmiştik. Bunu geliştirip, büyüteceğiz. İmar Müdürlüğümüzü dijitalleştirmiştik. Akıllı şehirler uygulamalarını artıracağız. Ücretsiz wifi, coğrafi bilgi sistemleri, akıllı park alanları, temiz enerji ve aydınlatma, akıllı binalar, akıllı ekonomi, akıllı yönetişim, akıllı atık toplama, şehir mobil uygulaması ve dijital danışma şeklinde akıllı şehir uygulamalarını geliştirmek istiyoruz. Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız. Bu gençlerin bizden en çok istediği şeylerden bir tanesi. Sınavlara, yarışmalara hazırlanan birçok gencin böyle bir merkeze ihtiyacı var. Bu merkezde gençler çalışmalarını yapabilecek. Bu merkez gençler için Yahya Kaptan'da hizmet verecek"