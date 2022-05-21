Gençlik haftasında kamp yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik haftasında kamp yaptılar

21.05.2022 17:12
Gençlik haftasında kamp yaptılar

Gençlik haftası çerçevesinde Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 50 genç Ulus ilçesine bağlı Ulukaya yaylasında kamp kurdu.

Gençlik haftası çerçevesinde Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 50 genç Ulus ilçesine bağlı Ulukaya yaylasında kamp kurdu.

Uluyayla mesire alanında çadırlarda kalarak odun ateşi başında enstrümanları eşliğinde müzikle çaylarını yudumlayarak gençlik haftasını kutlayan gençlere Bartın Gençlik ve Spor Müdürü Halil Akkaş'ta eşlik etti.

Ulukaya köyü Küre dağları milli parklar mesire alanında Gençlik kampını ziyaret eden Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, gençlik haftası dolayısıyla gençlerin çadır kurup doğayla iç içe güzel bir etkinlik yaptığını söyleyerek, onların müzik dinletisine eşlik etti. - BARTIN

Gençlik haftasında kamp yaptılar
Gençlik haftasında kamp yaptılar
Gençlik haftasında kamp yaptılar

YORUMLAR
500
Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor
Kaynak: İHA

gençlik, Bartın, Ulus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik haftasında kamp yaptılar - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:18:32. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik haftasında kamp yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement