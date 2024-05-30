Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Başvuruları Sona Eriyor

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) her yıl düzenlediği gençlik kamplarının 2024 yılı ulusal kamp dönemi başvuruları 7 Haziran'da sona erecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ilde bulunan 11'i deniz, 27'si doğa olmak üzere 38 farklı gençlik kampı, yeni misafirlerini ağırlamak için hazır.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren, onlarca etkinliği gençlerle buluşturan, hem dinlendiren hem eğlendiren hem de unutulmaz dostluklara zemin hazırlayan kamplara başvurular için son bir hafta kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, kampların, eğitim-öğretim yılı boyunca yoğun bir çalışma temposuyla hayata hazırlanan ve yaz tatilini dört gözle bekleyen gençler için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"GSB olarak gençlerimize hizmet etmek, hep birlikte eğlenmek, dinlenmek, öğrenmek, ülkemizi yeniden, bir kez daha keşfedecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlik kamplarımızda verdiğimiz hizmetlerin tamamen ücretsiz ve başvuruların 12-25 yaş arası her gencimize açık olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim. 11 deniz kampımızda yüzme, yat gezisi, çeşitli spor aktiviteleri, sokak oyunları, halk oyunları, tiyatro, müzik, el sanatları ve kültür aktiviteleri ile zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz. 27 doğa kampımızda ise tırmanma duvarı, parkur oyunları, flyfox, macera parkuru, paintball, dağ bisikleti, kano, oryantring, okçuluk ve çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra yine bol bol gezi, sosyal ve kültürel faaliyetlerle biraz iddialı, biraz heyecanlı, çok daha coşkulu zamanlar geçiriyoruz."

GSB Gençlik Kampları'na başvurular, 7 Haziran'a kadar "ghgm.gsb.gov.tr" adresi üzerinden veya Gençlik Merkezleri'nde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabilecek.