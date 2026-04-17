Gençlik Merkezleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Gençlik Merkezleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Gençlik Merkezleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
17.04.2026 13:55
Erzurum'da düzenlenen toplantıda gençlik projeleri ve hedefler belirlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gençlik Merkezleri Değerlendirme Toplantısı "yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Sporcu Eğitim Merkezi'nde "Gençlik Merkezleri 3 Aylık Değerlendirme Toplantısı "yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Metin Günay ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar'ın katıldığı toplantıda yeni yol haritası belirlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yapılması planlanan faaliyetlerin yanı sıra gençlik ve doğa kampları ile şehirler kültürler ve medeniyet gezileri ele alındı. Aylardır GSB İl Karnesine sporda olduğu gibi gençlik hizmetlerinde de Türkiye'de zirvede olduklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ederek, "Bu başarıyı bir takım ruhu ile hareket ederek başardık" dedi.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ise "Bu değerlendirme toplantımızda geride bıraktığımız dönemin faaliyetlerini mercek altına aldık. Bakanlığımızın vizyon projelerini ve uygulama süreçlerini değerlendirdik. Gençlerimize dokunacak yepyeni hedeflerimizi belirledik. Daha dinamik, daha üretken ve daha güçlü bir gelecek için çalışmaya, üretmeye ve gençlerimizle birlikte yürümeye devam ediyoruz. Hedefimiz zirvedeki yerimi korumanın yanı sıra daha fazla gence dokunmak ve daha fazla faaliyetle hizmeti gençlerimizin ayağına kadar götürmek olacak" dedi.

Bu arada Sporcu Eğitim Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısına gençlik merkezlerinin müdürleri ile ilçe müdürleri ile gençlik liderleri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
