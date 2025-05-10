Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası" başladı.

İlçe Spor Salonu'ndaki organizasyona, 5 kategoride 355 sporcu katılıyor.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, oda olarak gençlere yönelik sosyal faaliyetler de düzenlediklerini söyledi.

Yarın sonra erecek turnuvada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.

Açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Ticaret Odası meclis üyeleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.