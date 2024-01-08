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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hakkari'de Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hakkari'de Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Hakkari'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde gençlerle bir araya geldi. Eminoğlu, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılan Gençlik Buluşması'na katılarak gençlerle spor ve sanat konularında konuştu. Ayrıca Eminoğlu, Hakkari'deki tesislerin önemine vurgu yaparak gençlere desteklerinin süreceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hakkari\'de Gençlerle Buluştu
08.01.2024 - 16:20,
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Yakın zamana kadar bu bölgelerde terör vardı. Elhamdülillah hepsi temizlendi. Bugün burada kayak merkezimizle, sporla, sanatla Hakkari'yi konuşuyoruz." dedi.

Kentteki ziyaretleri kapsamında Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki "Gençlik Buluşması"na katılan Eminoğlu, gençler ve sporcularla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kayak merkezini cazibe merkezi haline getireceklerini belirten Eminoğlu, merkezin, yapılacak yatırım ve reklam çalışmalarıyla Türkiye'deki bütün gençlerin istifade ettiği bir mekan olacağını ifade etti.

Kentte çok önemli tesislerin yapıldığını dile getiren Eminoğlu, "Kentteki 6 gençlik merkezimiz, üniversitedeki genç ofisimiz, şu an bulunduğumuz tesis, spor tesislerimiz, havuzlarımız, semt sahalarımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim gençlerimizin yanında olacağız. Hem kızlarımıza hem de erkeklerimize yurt imkanları tanımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki bütün gençlerin ilimde, kültürde, bilimde, sanatta, sporda ve her alanda kendini yetiştirip ülkeye hizmet eden insanlar olmasını istediklerini vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. En önemlisi burada bu heyecanı görmek, gençlerimizin bu aşkını, motivasyonunu, birliğini, beraberliğini görmek bizi heyecanlandırıyor, motive ediyor. Bu çalışmalarda sizlerle beraber olmak bizlere en büyük huzuru, mutluluğu veriyor. Bütün gençlerimize, sporcularımıza başarılar diliyorum. Yakın zamana kadar bu bölgelerde terör vardı. Elhamdülillah hepsi temizlendi. Bugün burada kayak merkezimizle, sporla, sanatla Hakkari'yi konuşuyoruz. Bunlar çok kıymetli. Bunları devam ettirmemiz lazım. Hakkari'de yetişen bir genç kardeşimizin İstanbul'a, Ankara'ya, bütün Türkiye'ye, bütün insanlığa hizmet etmesi lazım. Sizlerin hedefinin bu olması lazım."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da kentteki çalışmalar ve tesisteki faaliyetler hakkında Eminoğlu'na bilgi verdi.

Ardından gençlerin taleplerini dinleyen Eminoğlu, kayak merkezi ile yeni hizmete açılan otelde incelemelerde bulundu, kayak sporcularıyla bir araya geldi.

Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gençlik merkezi ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA
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