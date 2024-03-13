Gençlik ve Spor Bakanı: Antrenör Temel Eğitimi Protokolüyle 129 Bin Kişiye Eğitim Verildi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı: Antrenör Temel Eğitimi Protokolüyle 129 Bin Kişiye Eğitim Verildi

Gençlik ve Spor Bakanı: Antrenör Temel Eğitimi Protokolüyle 129 Bin Kişiye Eğitim Verildi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Anadolu Üniversitesi ile 4 yıl önce imzalanan Antrenör Temel Eğitimi işbirliği protokolü çerçevesinde 129 bin 186 kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Antrenör adaylarına 5 farklı modülde eğitimler verildi.

13.03.2024 13:02  Güncelleme: 13:22
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Anadolu Üniversitesi ile 4 yıl önce imzalanan Antrenör Temel Eğitimi işbirliği protokolü çerçevesinde 129 bin 186 kişiye eğitim verildiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 'Antrenör Temel Eğitiminin' uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, yeni antrenör eğitim programı kapsamında Anadolu Üniversitesi ile 4 yıl önce imzalanan Antrenör Temel Eğitimi işbirliği protokolü çerçevesinde 129 bin 186 kişiye eğitim verildiğini belirtti. Bakan Bak, "Son yıllarda hayata geçirilen uygulamalarla antrenör eğitimi, bilim ve teknolojinin ışığında yapılıyor. Sporcularımızın, nitelikli antrenörlerimiz yönetiminde sürekliliği olan başarılar kazanacağına inanıyorum" dedi.

"Son yıllarda hayata geçirilen uygulamalarla ülkemizdeki antrenör eğitimi, bilim ve teknolojinin ışığında modernleşiyor"

Eğitimlere katılan antrenörler ile katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür eden Bakan Bak, "Son yıllarda hayata geçirilen uygulamalarla ülkemizdeki antrenör eğitimi, bilim ve teknolojinin ışığında modernleşiyor. Bu gelişmeler, Türk sporunun daha profesyonel ve bilimsel bir zemine oturmasına katkı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen tesisleşme hamlesini büyük ölçüde tamamladık. Modern tesislerimizde hazırlıklarını sürdüren sporcularımızın, nitelikli antrenörlerimiz yönetiminde sürekliliği olan büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Anadolu Üniversitesi'ne de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini açıkladı.

Antrenör adaylarına 5 farklı modülde eğitimler verildi

Antrenörlerin gelişimine katkı sağlamak ve çalışmaların bilimsel yöntemlerle yapılması amacıyla 14 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine göre Antrenör Eğitimi, temel ve uygulama eğitimi olarak 2 aşamalı yeni bir "Antrenör Eğitim Programı" hayata geçirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 24 Şubat 2020 tarihinde imzalanan protokolle Antrenör Temel Eğitim süreci başlatıldı. Antrenör adaylarının temel eğitimi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütüldü. Fakültede, antrenörlere; Spor ve Sağlık Bilimleri, Antrenman ve Hareket Bilimleri, Spor Yönetimi, Sporda Öğrenme ve Öğretme, Sporda Psiko-Sosyal Alanlarından oluşan 5 farklı modülde eğitimler verildi. Temel eğitim sürecinde kullanılan kitapların hazırlık sürecinde, spor bilimleri alanında eğitim veren farklı üniversitelerden 121 akademisyen bölüm yazarı, 24 akademisyen kitap editörü, 5 akademisyen ise baş editör olarak görev aldı. 3 aylık eğitimin ardından başarılı olan adaylar, ilgili federasyonların açtığı uygulama eğitimine tabi tutuldu. Antrenör eğitim programından başarılı olan adaylar, antrenör belgelerini almaya hak kazandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı: Antrenör Temel Eğitimi Protokolüyle 129 Bin Kişiye Eğitim Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı: Antrenör Temel Eğitimi Protokolüyle 129 Bin Kişiye Eğitim Verildi - Son Dakika
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