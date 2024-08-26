Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş'ı Kutladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş'ı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

26.08.2024 22:17
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu ve HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile HDI Sigorta Türkiye Kupası finalisti Spor Toto Spor Kulübü'nün karşılaştığı Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başarısında emeği geçen oyuncu, teknik ekip ve yöneticileri kutluyorum. Her iki takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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