Gençlik ve Spor Bakanı Burak Abay'a başarı mesajı yayınladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Burak Abay'a başarı mesajı yayınladı

Gençlik ve Spor Bakanı Burak Abay\'a başarı mesajı yayınladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet sporcusu Burak Abay için bir başarı mesajı yayınladı.

23.07.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet sporcusu Burak Abay için bir başarı mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet sporcusu Burak Abay için bir tebrik mesajı yayınladı. Kendi branşında Türkiye adına kota alan tek milli sporcu olan Abay, 26 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlarda yol bisikleti kategorisinde mücadele edecek. Daha önce 2016 ve 2021 Olimpiyatlarında bisiklet branşında katılan milli sporcularımız varış çizgisini göremeden yarıştan ayrılmıştı. İki buçuk yıldır yarışlara hazırlanan Milli bisikletçi Burak Abay, varış gören ilk Türk sporcu olarak tarihi geçmek istiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına gönderilen mesajda, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi 18 branşta 102 sporcuyla temsil edecek Team Türkiye, bayrağımızı bir kez daha gururla dalgalandırmak için gün sayıyor. Olimpiyat Oyunları'na katılmanın bir sporcu için ne denli kıymetli olduğunu ve sporcularımızın bu kotayı elde edebilmek için sarf ettikleri üstün çabayı ve azmi yakından biliyorum. Bu süreçte kulübünüzün çatısı altında ter döken sporcularımıza verdiğiniz destek için size şükranlarımı sunuyorum. Değerli iş birliğiniz ve desteğinizle Türkiye Yüzyılı'nı sporun yüzyılı kılmaya devam edecek ve Türk sporunu çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin bir asırlık olimpiyat oyunları tarihinde, 100 yıl sonra "Aynı Ruhla Yeniden" Paris'te olmanın heyecanıyla başarı ve gurur dolu bir oyunlar süreci geçirmeyi diliyor; kulübünüze emek veren Türk sporunun tüm değerli paydaşlarını sevgiyle selamlıyorum" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Burak Abay'a başarı mesajı yayınladı - Son Dakika

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