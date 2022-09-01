Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun telefonu

01.09.2022 19:39
Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olay üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
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