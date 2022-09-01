Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) İstanbul Riva 'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

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