Gençlik ve Spor Bakanı: Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüpleridir - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı: Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüpleridir

Gençlik ve Spor Bakanı: Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüpleridir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir rolü olduğunu vurguladı. Bakan Bak, sporun bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadelede önemli bir görev üstlendiğini belirtti ve spor yapan çocukların daha az doktora gittiğini ifade etti. Ayrıca Bakan Bak, yaklaşık 3 milyon çocuğu en doğru spor branşına yönlendirdiklerini söyledi.

06.03.2024 21:49  Güncelleme: 21:53
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüpleridir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İstanbul Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması Spor Söyleşisi" programına katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile eski milli futbolcular Ümit Karan ve Semih Şentürk'ün de yer aldığı programda konuşan Bakan Bak, sporun gençleri koruyan rolüne vurgu yaparak, "Bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele görevimiz var. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüpleridir. Spor, pek çok kötülüğün önleyicisidir. Spor yapan çocuk az doktora gider." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yaklaşık 3 milyon çocuğu, yetenek taraması yaparak en doğru spor branşına yönlendirdiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı ve hakemlerin performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Neticede bu bir performans oyunu. Herkes bu toplumun değerlerini koruyacak şekilde birbirine saygı duymalı. Hakemler de performanslarına dikkat etmeli. Yöneticisinden antrenörüne herkes sağduyulu hareket etmeli. Umarım hak eden kazanır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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