Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bütün çocukları, gençleri spor yapmaya bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bütün çocukları, gençleri spor yapmaya bekliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporda yaptıkları yatırımların artarak devam ettiğini ve bütün çocukları, gençleri spor yapmaya beklediklerini söyledi.

28.06.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporda yaptıkları yatırımların artarak devam ettiğini ve bütün çocukları, gençleri spor yapmaya beklediklerini söyledi.

Bakan Bak, GSB Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okulları'nın Bahçelievler Stadyumu'ndaki açılış törenine katıldı.

Konuşmasına A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısını hatırlatarak başlayan Bak, "Biliyorsunuz milli takımımız, ilk defa elemelerde grubundan lider çıkarak şampiyonaya katıldı. Salı günü de son 16 turu maçında hep birlikte ekran başında olacağız. İnşallah Avusturya'yı da yenerek yollarına devam edecekler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük yatırımlar yaptığını belirten Bak, "Bu yatırımlar artarak devam ediyor. Bakanlık olarak belediyelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi, evlatlarımızı salonlara bekliyoruz. Spor sosyalleşme için önemli, paylaşmak için önemli. Herkesi spor yapmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un FIBA 17 Yaşaltı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını aktaran Bak, bütün gençleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda milli takımı desteklemeye davet etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hemen ardından Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyatları'nın başlayacağını dile getiren Bak, "Yine sporcularımız bayrağımızı göndere çektirecek. Biz de yeni tesisler yapmaya, spor salonları yapmaya, sporu Türkiye'nin dört bir yanında desteklemeye devam edeceğiz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi bizim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Bak, konuşmasının ardından minik sporcuların hazırladığı gösterileri izledi.

Hakan Bahadır: "Spor, geleceğin nesillerinin yetişmesi için dört ilkeden birisi"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğini söyledi.

Bahadır, göreve geldikleri ilk günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, "Spor kulüplerimiz destekledik. Çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize spor yaptırmak için uğraşıyoruz. Spor, geleceğin nesillerinin yetişmesi için dört ilkeden birisi. Bunlardan ilki eğitim, ikincisi sanat, üçüncüsü vicdan ve dördüncüsü spor." diye konuştu.

Her geçen yıl spor kapasitelerini artırdıklarını vurgulayan Bahadır, hedeflerinin 14 ayrı lokasyonda ve 20 branşta 20 bin çocuğa ulaşmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bütün çocukları, gençleri spor yapmaya bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:38:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bütün çocukları, gençleri spor yapmaya bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement