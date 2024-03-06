Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Eski milli futbolcular Semih Şentürk ile Ümit Karan da etkinliğe katıldı.

06.03.2024 21:49  Güncelleme: 21:53
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Renkli anların yaşandığı etkinliğe eski milli futbolcular Semih Şentürk ile Ümit Karan da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Spor Söyleşisi" etkinliğine katıldı. İlçedeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda; eski milli futbolcular Semih Şentürk ile Ümit Karan da yerini aldı. Söyleşinin ardından Bakan Aşkın Bak salonda bulunan vatandaşların sorularını yanıtlandı. Ardından milli sporcular da futbolculuk anılarından bugün spor dünyasının durumuna kadar birçok konuya değindi. Şentürk ve Karan gençlere tavsiyelerde de bulundu.

"Son 22 yılda binlerce tesis yaptık"

700 üstünde olimpik ve yarı olimpik havuzlar yapıldığını belirten Bakan Bak, "Son 22 yılda binlerce tesis yaptık. 36 tane UEFA standartlarında stadyum yaptık. Yenileri ilave edilecek. 700 üstünde olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Bununla birlikte 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Bunları yaparken de belediyelerimizle ortak tesisler yapıyoruz. Bunun örneği de Abdullah Başkan. Abdullah Başkan gençlerle çok iyi diyalog kuruyor. Genç başkan, gençlerle beraber müthiş işler yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı özellikle şu gençlerin istedikleri tesisleri belediyelerle beraber veya kendiniz, onlar istesin siz yapacaksınız. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi çok kıymetli bizleri çok iyi anlıyor. Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonuna İtalya ile birlikte Türkiye organize edecek. Bunun başarısında ne var modern statlar var" şeklinde konuştu.

"Bağcılarımız potansiyeli çok yüksek bir ilçe"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Bağcılarımız potansiyeli çok yüksek bir ilçe. Kuruluşundan bu yana belediyemizin kendi oluşturmuş olduğu çok tesis var. Aynı zaman da Gençlik ve Spor Bakanlığımız çok büyük destekleriyle spor alanlarımızın sayıları oldukça artırdık. Yeni tesisler yapmamıza aynı zamanda var olan tesislerimizin de günümüz ihtiyaçlarına uygun şekle getirilmesine ve modernize edilmesi adına bize çok büyük desteklerinden ötürü tüm genç kardeşlerimizin adına yürekten teşekkür ediyorum. Tesislerimizin var olması bizim için avantaj iyi bir kadromuz var. Aslında iyi bir idarecinin iyi bir ekip kurmak bu ekiple işi yürütmek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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