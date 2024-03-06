Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın\'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti. Bakan Bak, milli okçuların ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ve başarılar dilediğini belirtti.

06.03.2024 22:01  Güncelleme: 22:03
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8.? ?Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Dubai'de düzenlenen para okçuluk turnuvasında kazandıkları başarılar neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılma hakkı kazanan milli okçularımız Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik ediyorum. Millilerimizin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti - Son Dakika

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