Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın\'ı tebrik etti

Galatasaray'ın genç kalecisi Enes Emre Büyük, A Takım'da oynamak istiyor

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 17 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük, Avrupa'da oynama hayali olduğunu ancak önceliğinin Galatasaray olduğunu söyledi. Büyük, hayallerini gerçekleştirmek için sıkı çalıştığını ve kendini kanıtladıktan sonra A Takım'da oynamak istediğini belirtti.