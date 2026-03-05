Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultanbeyli Gençlik İftarı'na katıldı.

Sultanbeyli Spor Salonu'nda düzenlenen iftara, Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay katıldı.

Bakan Bak, etkinlikten önce Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ile inşaatı devam eden Sultanbeyli Belediyesi Mehmet Akif Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. İstanbul'un en büyük spor komplekslerinden biri olacak projede yarı olimpik yüzme havuzu, 2 bin seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonları, konferans salonları, sosyal ve kültürel yaşam alanları yer alacak. Projenin 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanına spor tesisi yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin ve sporun içinden geliyor. Onun selamlarını size iletiyorum. Gençlerimizin sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olmaları için bu yatırımları yapıyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü tüm topluma yaymak istiyoruz. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız dünya basketbolunda bir ekol olan Sırbistan'ı hem içeride hem dışarda yendi. Ayrıca milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci oldu. Şimdiki hedefimiz ise Dünya Kupası. Galatasaray da Torino'da Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı. Samsunspor da UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura çıktı. A Milli Futbol Takımı da Dünya Kupası'na katılmak için Romanya ile karşılaşacak. Onlara da başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

"Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz"

Spordaki yükselişin ülkeyi gururlandırdığını aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Mahallelere futbol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Sultanbeyli'nin gençleri, başarılar elde ediyor. Onların bu başarılarını ödüllendirmek de bizim görevimiz. Burada güzel bir enerji var. Spora ciddi bir yatırım da var. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. İnsanları obeziteden uzak tutmak için herkesin spor yapmasını istiyoruz. Sultanbeyli'de çok güzel işler yapılıyor. Sultanbeyli'den olimpiyat şampiyonu çıksın istiyoruz. Bunun için Sultanbeyli ilçesine yardıma devam edeceğiz. Çocuklar uyurken sessiz olunur. Çocuklar katledilirken sesimizi yükselteceğiz. İran'da katledilen çocuklar için sesimizi yükselteceğiz. Gazze'de katledilen çocuklar için sesimizi yükselteceğiz. Mazlumların yanında olan bir Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan var. Türk milleti olarak her zaman mazlumların yanındayız."

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ise özellikle Bakan Bak'a teşekkür etmek için bu etkinliğe katıldığını belirterek, "Ne zaman ona bir proje götürsek bize yardımcı oldu. Yakında Sultanbeyli'ye kazandıracağımız spor salonunun da açılışını gerçekleştireceğiz. Bakan Bak'ı Sultanbeyli ilçesinde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisinin buradaki projelerde çok büyük emeği var. Ayrıca ülkemizin etrafında savaş var. Dualarımızı Gazze ve İran üzerinden yapalım." ifadelerini kullandı.

Destekleri için Bakan Bak'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Ali Tombaş ise "Her istediğimiz projede bize destek oldunuz. Allah sizden razı olsun. Sultanbeyli, İstanbul'un en genç nüfusuna sahip. Bu ilçede kabiliyetli, enerjisi yüksek, coşkulu gençlerimiz mevcut. Bu gençlerimizin spora ilgilerini biliyoruz. Kabiliyetleri olan gençlere alan açmak da bizim görevimiz." diye konuştu.

Gençleri sporla buluşturmak istediklerini aktaran Tombaş, "Bireysel sporda 500'den fazla sporcu, birçok başarı elde etti. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül aldılar. Sultanbeyli'de voleybol takımı kurduk. Kısa bir sürede 1. Lig'e yükseldik. Onları da tebrik ediyorum. Artık Sultanbeyli ilçesini 1. Lig'de temsil eden bir takım var." değerlendirmesinde bulundu.