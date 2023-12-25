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Gençlik ve Spor Bakanı Türkiye'yi spor ülkesi yapmak istiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'yi bir spor ülkesi yapmak için gerekli tesisleşme hamlelerini eksiksiz olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuşan Bakan Bak, 2024 yılının başarılı bir spor yılı olmasını diledi ve sporun birleştirici gücünü vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Türkiye\'yi spor ülkesi yapmak istiyor
25.12.2023 - 14:33,
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'yi bir spor ülkesi yapmak için gerekli tesisleşme hamlelerini eksiksiz olarak yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, "2024 yılının başarılı bir spor yılı olmasını diliyorum" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Organizasyonda konuşan Bakan Bak, "Sporcularımıza ödüller verildiği bu organizasyonda bulunmak mutluluk verici. Bu kapsamda içeride Kadın futbolumuzun geleceği hakkında görüştük. Sponsorların durumunu görüştük. Öte yandan Türk voleybolunun yükselişi ve elde edilen başarıları da ele aldık. Türk voleybolunun geldiği nokta görüşüldü. Devletimiz özellikle tesisleşme konusunda başarılara öncülük etmesi konusunda görüştük. Sponsorların bu anlamda desteği ve geleceği hakkında görüşler aldık. Güzel bir değerlendirme oldu. Turkuvaz Medya ve Fotomaç'a teşekkür ediyorum. Sporun marka yönünü ve pazarlanmasının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 2024 yılının başarılı bir spor yılı olmasını diliyoruz. Ülkemizin zor günlerden geçtiğinin de farkındayız. Sporun birleştirici gücünü ve ortak bir dil olduğunu vurgulamak isterim. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizi, çocuklarımızı başta uyuşturucu bağımlılığına karşı korumanın en önemli yollarından bir tanesinin spor olduğunu vurguladık. 2024 yılı Türk sporu için yoğun geçecek. Türkiye'de sporun tabana yayılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tüm ailelerimiz çocuklarını yeni yapılan ve hizmetlerine sunulan spor tesislerine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, "Dün oynanan derbi, taktik savaşı şeklinde geçti. İki takım taraftarlarından da oynanan oyunun yeterli olmadığı konusu gündemde. Tabii Süper Kupa finali oynayacak iki takımımız. O maçın sonunda kupa verileceği için daha çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçeceğini tahmin ediyorum. İyi olan kazansın diyorum. İki kulübümüze de başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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