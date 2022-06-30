Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Genç Ne Sever" platformunu hayata geçiriyor - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Genç Ne Sever" platformunu hayata geçiriyor

30.06.2022 12:31
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Genç Ne Sever" platformunu hayata geçiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye etme" ilkesinden hareketle, "Genç Ne Sever" platformunu hayata geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye etme" ilkesinden hareketle, "Genç Ne Sever" platformunu hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, platform aracılığıyla 18-30 yaş arası tüm gençlere sinema, tiyatro, konser, festival ve spor müsabakalarına bilet, farklı markalardan hediye çekleri ve seyahat biletleri hediye edilecek.

Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtımının, yarın İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında, kültür-sanat, iş dünyası, siyaset, akademi, spor ve insani yardım alanlarından tanınan pek çok ismin bir araya geleceği duyuruldu.

Sunuculuğunu Ufuk Özkan'ın üstleneceği tanıtım gecesinde, "Genç Ne Sever" platformunun tanıtılmasının yanı sıra potansiyel iş birlikleri ve sürpriz isimlerin "kendi tarzlarıyla" gençlere yapacakları jestlerin de açıklanacağı ifade edildi.

Bakanlık, "Gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye etme ilkesinden hareketle, 'Genç Ne Sever' platformunu hayata geçiren Bakanlık, bu platform aracılığıyla 18-30 yaş arası tüm gençlere sinema, tiyatro, konser, festival ve spor müsabakalarına bilet, farklı markalardan hediye çekleri ve seyahat biletleri hediye edecek." bilgisini verdi.

Açıklamada, "Seyahatsever, sanatsever, sporsever, kitapsever, iyiliksever ve doğasever" başlıkları ile gençlere sayısız fırsat sunan platform, gençlere dağıtılan bilet ve hediyelerin yanı sıra, gençlerin katılımına açık, ücretsiz pek çok etkinliğe de imza atacak." duyurusu yapıldı.

Genç Ne Sever Platformu ile ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin katıldıkları her kültürel aktivite, seyahat ettikleri her yeni yer ve okudukları her bir kitabın farklı bir perspektif kazandırdığına inanıyoruz. 'Genç Ne Sever' platformunu da bu kazanımları sağlamak için hayata geçirmiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Her gün pek çok farklı çekilişin gerçekleştiği "Genç Ne Sever" platformuna "gencnesever.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Genç Ne Sever' platformunu hayata geçiriyor - Son Dakika

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