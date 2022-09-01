İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na doğru - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na doğru

01.09.2022 18:28
İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na doğru

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 2022 İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu, 10-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 2022 İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu, 10-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek İstanbul Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na katılım, 550 bireysel sporcu ve 75 takımla sınırlandırıldı.

Başvuruları 8 Ağustos'ta alınmaya başlayan organizasyon, sporseverler tarafından yoğun ilgi gördü ve ilk bir saatte yüzü aşkın kayıt yapıldı. Yaklaşık 800 sporcu için konulan kota, kayıtlar açıldıktan sonra kısa süre içinde doldu.

Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçici olarak trafiğe kapatılacağı İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'nun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 11 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin Asistan Hekimleri: 'Eşit İşe Eşit Ücret İstiyoruz' İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin Asistan Hekimleri: 'Eşit İşe Eşit Ücret İstiyoruz'
Kaynak: AA

İstanbul, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
17:01 Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:28:16. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement