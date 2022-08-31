Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı

31.08.2022 09:23
Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları' projesi çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde onlarca çocuk güreşle tanıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları' projesi çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde onlarca çocuk güreşle tanıştı.

Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ebeveynlerde sporu alışkanlık haline getirmek ve ilçede yetenekli sporcuları keşfederek milli sporculuk seviyesine getirmek için eğitimlerine devam ediyor. Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları çerçevesinde Tatvan Spor Salonu'nda 5-18 yaş arası çocuklar yaz tatillerini spor yaparak değerlendiriyor. Spor okullarına katılım sağlayan çocuklar keşfedilerek güreş sporuna yönlendiriliyor. Güreş Antrenörü Onur Öztemiz'in gözetiminde güreş sporuyla tanışan çocuklar, antrenmanlara katılarak milli sporcu olmak için yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

Amaçlarının yetenekli çocukları keşfedip milli takıma, olimpiyatlara ve dünya şampiyonluklarına göndermek olduğunu dile getiren Güreş Antrenörü Onur Öztemiz, "Burada yetiştirdiğimiz gençlerle en yetenekli sporcuları oralara gönderip geri kalan sporcularımızı da antrenör, beden eğitimi öğretmeni gibi branşlara yönlendiriyoruz. Bakanlığımızın açmış olduğu Yaz Spor Okulu ile dışarıda olan 10-11 yaş aralığındaki yeteneklerini keşfettiğimiz sporcuları bünyemize alıp kış boyunca eğitimlerimize devam ediyoruz. Yaz Spor Okulu'nda 100 öğrenciye ulaştık. Bu öğrencilerden en az 60 sporcu müsabakaya katılacak seviyeye geldi. Çocukların özgüvenleri ve fiziki yapıları geliştiği için kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Herkes çocuğunu spora yönlendirsin. Sadece güreş için değil, tüm spor dalları için çocukların yönlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sportif ve fiziksel anlamda gelişme sağladığını dile getiren milli sporcu Doğan Taş da, "Dışarıda birçok insan görüyorum ve boş boş gezenler oluyor. Güreş sporu bana büyük bir katkı sağladı. Sportif ve fiziksel anlamda bayağı bir gelişmem oldu. Amacım, ileride dünya şampiyonasına ve olimpiyatlara gitmek istiyorum. Günümüzdeki Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi sporcular ile çalışmak istiyorum. Bireysel sporlarda en iyi gelebileceğim yer olan güreşi seçtim. İleride olimpiyat şampiyonluğuna katılmak istiyorum. Derece yaparsam eğer aileme de katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması Yaşları küçük, yürekleri kocaman Yaşları küçük, yürekleri kocaman Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerini denetledi Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerini denetledi
Kaynak: İHA

gençlik, Bitlis, Tatvan, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
14:13 Gaziantep'teki feci kazada ölen sağlık personeli, saatler öncesinde çocuğuyla helalleşmiş
14:11 Cristiano Ronaldo persona non grata! Eğer iddia edilen takıma giderse kariyeri dip yapabilir
13:51 Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir
13:40 İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi
13:35 Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi
13:34 Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü
13:17 Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 15:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement