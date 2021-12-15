Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay'dan erken yaşta spor tavsiyesi Açıklaması

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, erken yaşta spor yapma alışkanlığı kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Özbay, AA muhabirine, en büyük hedeflerinin sporu tabana yaymak olduğunu belirterek, bunu yaparken de aile ile çocuğu aynı anda spor yaptırmak istediklerini ifade etti.

Sporu yaygınlaştırmak için tesislerin yanı sıra projeler geliştirdiklerini aktaran Özbay, "Okulum Rengarenk", "Antrenörler Okullarda", "Veli Akademileri" projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

"Antrenörler Okullarda" projesi kapsamında kendilerine bağlı tüm antrenörlerin yanı sıra fahri antrenörlerin okullara gittiğini anlatan Özbay, "Projeyi, anaokulundan liseye kadar planladık. Yoğunluğumuz anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrenciler. Antrenörlerle bu çocukları erken buluşturarak kişisel gelişimleri, kurallara uyum, kabiliyetleri ve koordinasyonlarının gelişebileceğini düşündük." dedi.

"Veli Akademileri" projesiyle de anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin spora yönlendirilmesi için velilere ulaştıklarını belirten Özbay, şunları kaydetti:

"Spora başlama yaşını 4'e çekmek istiyoruz. Bunu başarabilmemiz için velileri ikna etmemiz gerekiyor. Hatta ailelerimize çocuklarıyla spor yapma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. İnşallah proje sayesinde bunu başaracağız. Çocuk 4 yaşına gelene kadar oyuncaklarıyla oynarken sonrasında nasıl oluyor da bilgisayar ya da cep telefonları oyunlarından kendisini kurtaramıyor. İşte biz onlara rol model oluyoruz. Anne, babanın elinde cep telefonu, kumanda varken çocuktan farklı bir şey yapmasını isteyemeyiz. Alışkanlıkları değiştirmek, bu yaşlarda çocukların velileriyle kaliteli vakit geçirmesini istiyoruz. Ne kadar erken yaşta spora başlatırsak ilerleyen dönemlerde hastanelerin yükü o kadar azalır. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' Ben en son ne zaman ilaç içtiğimi hatırlamıyorum. Ömrüm sporla geçti. Sporcuların büyük kısmı da böyledir. Kas sistemi, beyin, ruh sağlığının iyi olmasının yanı sıra sosyal olarak aktif insanlardır. Dolayısıyla topluma ne kadar erken yaşta spor yapma alışkanlığı kazandırırsak obezite o kadar az gelişir, daha az sağlık problemi ortaya çıkar."