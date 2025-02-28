Gerard Pique'den futbolda devrim yaratacak öneri: 0-0 biten maçlarda puan verilmesin - Son Dakika
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Gerard Pique'den futbolda devrim yaratacak öneri: 0-0 biten maçlarda puan verilmesin

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Barcelona efsanelerinden eski İspanyol futbolcu Gerard Pique, futbolda eşi benzeri görülmemiş bir öneride bulundu. İspanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Iker Casillas'ın programına katılan Pique, ''Bir futbol stadyumuna gidip 100, 200 ya da 300 euro harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı'' dedi.

28.02.2025 17:01  Güncelleme: 17:08
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İspanyol futbolunun ve Barcelona'nın efsane isimlerden olan eski futbolcu Gerard Pique, hayata geçirilmesi durumda futbolda devrim yaratacak olan bir öneri sundu.

"0-0 BİTEN MAÇLARDA TAKIMLAR PUAN ALMASIN"

Geçmiş yıllardan İspanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Iker Casillas'ın podcast programına konuk olan Pique, son dönemde sıkça tartışılan futbolun daha izlenebilirliğinin artmasına yönelik çok konuşulacak bir öneri ortaya attı ve şu ilginç ifadeleri kullandı;

"Bir futbol stadyumuna gidip 100, 200 ya da 300 euro harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Üzerinde düşünülebilecek bir öneri de şu olabilir: Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı. Böyle olursa maçlar 70. dakikadan itibaren açılmaya başlar."

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kariyeri boyunca Manchester United, Real Zaragoza, Barcelona ve İspanya Milli Takımı formlarını toplamda 667 resmi maçta giyen Gerard Pique, bu karşılaşmalarda 58 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Eski futbolcu Pique, 2023 yılında ise kariyerini noktalamıştı.

Gerard Pique\'den futbolda devrim yaratacak öneri: 0-0 biten maçlarda puan verilmesin

İspanya Milli Takımı, Manchester United, Iker Casillas, Gerard Piqué, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gerard Pique'den futbolda devrim yaratacak öneri: 0-0 biten maçlarda puan verilmesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şahabettin Kural:
    Adam haklı. Gol yoksa puan,da yok 42 1 Yanıtla
  • Umit Koc:
    fark eden bir şey olmaz diye düşünüyorum 1 3 Yanıtla
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