Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu - Son Dakika

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu

Son Güncelleme: 07.09.2023 17:44

Teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getirdi. 2019-2021 yılları arasında kulüpte 51 maça çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan Sumudica, sezon sonuna kadar takımın başında olacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Marius Sumudica getirildi. Sumudica daha önce 2019-2021 yılları arasında kırmızı-siyahlı ekibi çalıştırmıştı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada , "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak. Marius Sumudica'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Geri döndü! Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu

SUMUDICA'NIN KARİYERİ

Daha önce 1.5 yıl Gaziantep FK'yi çalıştıran Sumudica, kırmızı-siyahlılarla 51 maça çıkmıştı. Rumen hoca bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 mağlubiyet alarak 1.55'lik puan ortalaması tutturmuştu.

Geri döndü! Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu - Son Dakika
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