Geri döndüler! Fenerbahçe\'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde takımın konakladığı otelin sahasında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçın forma giyemeyen Ederson ve Jayden Oosterwolde, takımla çalıştı.
Fenerbahçe'nin bugünkü antremanını Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
