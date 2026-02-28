Geri döndüler! Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde - Son Dakika
Geri döndüler! Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde

Haberin Videosunu İzleyin
Geri döndüler! Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde
28.02.2026 23:31
Haberin Videosunu İzleyin
Geri döndüler! Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde
Haber Videosu

Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçında forma giyemeyen Ederson ve Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

TAKTİKSEL VE BİREYSEL ÇALIŞMA

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde takımın konakladığı otelin sahasında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Geri döndüler! Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde

EDERSON VE OOSTERWOLDE TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçın forma giyemeyen Ederson ve Jayden Oosterwolde, takımla çalıştı.

Geri döndüler! Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde

SADETTİN SARAN DA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin bugünkü antremanını Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

Geri döndüler! Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Faruk Faruk:
    haydi be fenerim,hata payin yok 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geri döndüler! Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde
