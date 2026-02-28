Geri döndüler! Fenerbahçe\'ye Antalyaspor maçı öncesinde iki müjde

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

TAKTİKSEL VE BİREYSEL ÇALIŞMA

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde takımın konakladığı otelin sahasında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

EDERSON VE OOSTERWOLDE TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçın forma giyemeyen Ederson ve Jayden Oosterwolde, takımla çalıştı.

SADETTİN SARAN DA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin bugünkü antremanını Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.