Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın - Son Dakika
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Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın

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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Genç Fenerbahçeliler (GFB), tribünlerde yapılacak görsel şov için hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmalar devam ederken stadyum hoparlörlerinden Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisinin yükselmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Genç Fenerbahçeliler (GFB), tribünlerde yapılacak görsel şov için hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmalar devam ederken stadyum hoparlörlerinden Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisinin yükselmesi dikkat çekti.

GÖRSEL ŞOV İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u ağırlamaya hazırlanırken tribünlerde de maç öncesi hazırlıklar devam ediyor. Genç Fenerbahçeliler, kritik mücadelede gerçekleştirilecek görsel şov için stadyumda çalışmalarını sürdürdü.

HOPARLÖRLERDEN İLAHİ YÜKSELDİ

Hazırlıklar sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. GFB üyeleri tribünlerde çalışmalarına devam ederken stadyum hoparlörlerinden Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi çalmaya başladı. Lyon maçı öncesindeki görsel şov hazırlıkları sırasında stadyumda ilahinin yankılanması dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Seyyid Ahmed, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Hatim indirseniz yine olmaz o iş .. 1 7 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Hadise çalınca ğıkınız çıkmıyo 6 1 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    kim ne demiş ki sadece şaşırılmış, sık sık denk gelmiyor ya hani. Şaşırmak da insani bir duygudur. İşiniz gücünüz fitnelik. 1 1
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Fenerbahçemmm 0 0 Yanıtla
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