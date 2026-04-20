Gheorge Hagi, Romanya'nın Yeni Teknik Direktörü

ROMANYA Futbol Federasyonu, Mircea Lucesu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Gheorge Hagi'nin getirildiğini açıkladı.

Romanya A Milli Takımı'nda Gheorge Hagi dönemi başladı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Türkiye'ye elenen Romanya'da, teknik direktör Mircea Lucescu geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Romanya'da Lucescu'nun yerine daha önce Türkiye'de hem futbol oynamış hem de teknik direktörlük yapmış Gheorge Hagi getirildi. Hagi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.