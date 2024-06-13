Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a geldi - Son Dakika
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Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a gelerek karşılandı. Hollandalı çalıştırıcı, Beşiktaş'a pozitif katkılar vermek ve kulübe başarılar kazandırmak için sabırsızlandığını ifade etti. Van Bronckhorst'un imza töreni yarın Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek.

13.06.2024 17:05
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.

Hollandalı çalıştırıcıyı İstanbul Havalimanı'nda yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul ve Burak Aslan ile siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Van Bronckhorst, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta görev yapacağı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. Bu güzel kulübe taraftarla birlikte kupalar kazandırmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'a pozitif katkılar verme konusunda heyecan duyuyorum. Bu kulübe hak ettiği başarıları getireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Van Bronckhorst, basın mensuplarına elleriyle "kartal pençesi" hareketi yaparak poz verdi.

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı teknik direktör için yarın saat 11.00'de Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a geldi - Son Dakika

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