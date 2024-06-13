Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, 'Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için buradayım' dedi.

13.06.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi

Giovanni van Bronckhorst: "Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için buradayım"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için buradayım" dedi.

Beşiktaş'ın 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kendisini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Beşiktaş ile kupalar kazanmak istediğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Benim için yeni bir meydan okuma olacak bu. Taraftarımızla birlikte çok çalışmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için buradayım. İlk görüşmeyi burada yönetimimizle yaptık, onlar beni karşıladı. Yarın basın toplantımız olacak. Heyecanlıyız. Önümüzdeki seneler çok çalışmak için heyecan duyuyorum. Bu kulübe elimden geldiğince katkı vermek konusunda heyecan duyuyorum. Herkesle beraber çalışacağız ve başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılılar, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için başkan Hasan Arat'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenleyecek.

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:39:36. #1.11#
SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement