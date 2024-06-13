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- Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi

Giovanni van Bronckhorst: "Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için buradayım"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için buradayım" dedi.

Beşiktaş'ın 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kendisini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Beşiktaş ile kupalar kazanmak istediğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Benim için yeni bir meydan okuma olacak bu. Taraftarımızla birlikte çok çalışmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için buradayım. İlk görüşmeyi burada yönetimimizle yaptık, onlar beni karşıladı. Yarın basın toplantımız olacak. Heyecanlıyız. Önümüzdeki seneler çok çalışmak için heyecan duyuyorum. Bu kulübe elimden geldiğince katkı vermek konusunda heyecan duyuyorum. Herkesle beraber çalışacağız ve başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılılar, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için başkan Hasan Arat'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenleyecek.