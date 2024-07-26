Giresun'da Offroad Şampiyonası Start Aldı - Son Dakika
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Spor

Giresun'da Offroad Şampiyonası Start Aldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start aldı. Yarışçılar, teknik kontrollerin ardından yarışa başladı ve antrenman turları için Bağlar mevkisine hareket etti. Yarın orman etabı, 28 Temmuz Pazar günü ise seyirci etabı gerçekleştirilecek.

26.07.2024 19:39
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı.

Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri, teknik kontrollerin ardından yarışçılara startı verdi. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Organizasyon kapsamında yarın saat 10.30'da orman etabı, 28 Temmuz Pazar günü ise seyirci etabı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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