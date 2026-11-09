Giresun Sanayispor sahasında Kayseri Kadın FK'ya 4-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Giresun Sanayispor sahasında Kayseri Kadın FK'ya 4-0 mağlup oldu

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Giresun Sanayispor sahasında Kayseri Kadın FK\'ya 4-0 mağlup oldu
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Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig 10. haftasında Kayseri Kadın FK, Giresun Sanayispor'u deplasmanda 4-0 yendi. Kayseri ekibi böylece 3 puan kazanırken karşılaşmadaki goller Kafalat Başhuri, Laure Ann Moise, Mine Okaytu ve Hembafan Ayatsea'dan geldi.

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Giresun Sanayispor'u 4-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Giresun 75.Yıl Sahası

Hakemler: Umut Göktaş, Ömer Faruk Çalışıcı, Oğuzhan Türkyılmaz

Giresun Sanayispor: Alves de Sa Santos, Esma Sultan Çelik, Ayşenur Kırca, Estefane Solsa, Seda Türkeş, Marlene Segovia, (Fatma Koç dk.77), İlayda Akdeniz, Julet Emerole, İvance Neves, Melisa Nilgün Keser, Nisanur Bekdemir

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Aluwabunmi Oladeji, Blesset Isıgbo, Kafalat Başhuri, Mine Okaytu, Mega, Laure Ann Moise, Ayowunmi Omosuyi, Ayşegül Aydın, (Ayşe Demir dk.46)

Goller: Kafalat Başhuri (dk.3), Laure Ann Moise (dk.17 penaltı), Mine Okaytu (dk.45), Hembafan Ayatsea (dk.90) (Kayseri Kadın FK)

Kaynak: İHA
GiresunKayseriFutbolSporSon Dakika

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