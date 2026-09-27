Giresun Sanayispor yine sahaya çıkmadı, Beşiktaş maçı tatil edildi

Giresun Sanayispor yine sahaya çıkmadı, Beşiktaş maçı tatil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasındaki maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi. Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki karşılaşmaya ev sahibi gelmedi; Giresun Sanayispor 3. haftada da 1207 Antalyaspor maçına çıkmamıştı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.
Giresun 75. Yıl Sahası'nda oynanması planlanan maça ev sahibi ekip gelmedi.
Doğu Kardeniz ekibinin sahaya çıkmaması üzerine karşılaşma tatil edildi.
Giresun Sanayispor, ligin 3. haftasındaki 1207 Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya çıkmamıştı.
Kaynak: AA
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