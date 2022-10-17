Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

17.10.2022 21:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, Yusuf BozdoğanDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 63 Charisis), Hakan Arslan (Dk. 90 Alaaddin Okumuş), Njie (Dk. 82 Cofie), Saba (Dk.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, Yusuf Bozdoğan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 63 Charisis), Hakan Arslan (Dk. 90 Alaaddin Okumuş), Njie (Dk. 82 Cofie), Saba (Dk. 90 Appindangoye), Yatabare (Dk. 82 Karol)

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 81 Doğan Can Davas), Kuwas, Campuzano (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Savicevic (Dk. 63 Faustin), Sainz (Dk. 63 Rahmetullah Berişbek), Görkem Sağlam (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Bajic

Goller: Dk. 35 Yatabare, Dk. 45 Saba, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 71 Faustin (Bitexen Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yatabare'nin yerden pasında Erdoğan'ın şutunda top savunmadan döndü. Topu yeniden önünde bulan Yatabare kaleyi denedi, yine savunma topa ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan Goutas'ın pasıyla hareketlenen Njie'nin ceza alanına yerden çevirdiği topa uygun pozisyonda Yatabare vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, kaleci Onurcan Piri topu güçlükle çeldi.

89. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Kaynak: AA

Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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