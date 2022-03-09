Giresunspor 3'te 3 peşinde - Son Dakika
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Giresunspor 3'te 3 peşinde

09.03.2022 11:59
Giresunspor 3'te 3 peşinde

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, iki maçlık galibiyet serilerini Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında da sürdürmek istediklerini söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, iki maçlık galibiyet serilerini Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin moraliyle Gaziantep maçına da 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden Önal, yaptığı açıklamada; "Süper Lig'de oynadığımız son iki maçta güzel bir çıkış yakaladık. Takımımızda moraller yerinde. Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanarak yükselişe geçtik. İyi gidişatımızı pazartesi akşamı sahamızda ağırlayacağımız Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da sürdürmek niyetindeyiz. Bu zorlu maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Bütün planlarımız 3 puan üzerine. Gaziantep engelini de kayıpsız geçip 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.

Önal, takımda tedavisi süren Zeki Yavru dışında önemli bir eksik bulunmadığını sözlerine ekledi. - GİRESUN

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İbrahim Önal, Giresunspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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