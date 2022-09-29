Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından iyi sonuçla dönmek istiyor - Son Dakika
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Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından iyi sonuçla dönmek istiyor

29.09.2022 17:10
Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından iyi sonuçla dönmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunarak Spor Toto Süper Ligin 8'inci haftasında karşılaşacakları Alanyaspor maçıyla düşüncelerini aktardı. Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştirdikleri kampın ardından çalışmaların Giresun'da devam ettiğini kaydeden Keleş, "Kayseri kampı verimli oldu. Aramıza sonradan katılan arkadaşlarımızın da uyum süreci açısından faydalı geçti. Kamp sürecinin ardından tesislerimize gelerek burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçı var. Bu maç her iki taraf içinde önem arz ediyor. Bizim bir oyun modelimiz var. Alanya maçı zor olacak. Tüm önlemlerimizi alarak iyi bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz" dedi.

2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Alanya'da oynanacak olan maç öncesinde yeşil beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmazken morallerin de yerinde olduğu gözlendi.

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Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: 'Alanya maçı zor olacak' Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: 'Alanya maçı zor olacak'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından iyi sonuçla dönmek istiyor - Son Dakika

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