Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral Görevine Devam Edecek - Son Dakika
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Spor

Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral Görevine Devam Edecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor'da, kulüp başkanı Emin Eltuğral'ın görevine devam edeceği açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda Eltuğral'ın yönetim kurulu ve diğer kurullarda görev alamayacağı belirtilmişti. Ancak, bu yazının bir hata sonucu gönderildiği ve düzeltildiği ifade edildi. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı sonrası göreve gelen başkan ve yönetim kurulu görevlerine devam edecek.

10.07.2024 09:19
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da, kulüp başkanı Emin Eltuğral'ın görevini sürdüreceği belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile Eltuğral'ın 7405 sayılı kanunun 5. maddesinin 4. ve 6. fıkraları uyarınca yönetim kurulu ve diğer kurullarda görev alamayacağının kulübe bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtmek isteriz ki ilgili yazı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası tarafından sehven 'yerine getirme fişi' düzenlenmeden dosyanın kapatılması sebebiyle gönderilmiş olup tarafımızca 9 Temmuz 2024 tarihinde ilgili hatanın düzeltilmesi sağlanmış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı sonrası göreve gelen başkanımız ve yönetim kurulumuz görevinin başında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral Görevine Devam Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral Görevine Devam Edecek - Son Dakika
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