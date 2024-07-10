Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral Görevine Devam Edecek

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da, kulüp başkanı Emin Eltuğral'ın görevini sürdüreceği belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile Eltuğral'ın 7405 sayılı kanunun 5. maddesinin 4. ve 6. fıkraları uyarınca yönetim kurulu ve diğer kurullarda görev alamayacağının kulübe bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtmek isteriz ki ilgili yazı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası tarafından sehven 'yerine getirme fişi' düzenlenmeden dosyanın kapatılması sebebiyle gönderilmiş olup tarafımızca 9 Temmuz 2024 tarihinde ilgili hatanın düzeltilmesi sağlanmış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı sonrası göreve gelen başkanımız ve yönetim kurulumuz görevinin başında olmaya devam edecektir."