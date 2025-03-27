Giresunspor\'da Teknik Direktör Değişikliği

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi.

TFF 2. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor, mevcut teknik direktör Adil Tozlu ile yollarını ayırdığı, yerine altyapı antrenörü Selahattin Ceylan'ın göreve getirildiğini bildirdi. Adil Tozlu, yeşil beyazlılarla 15 maça çıkarken, bu maçlardan 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Giresunspor, yeni hocası Selahattin Ceylan yönetiminde sezon sonuna kadar 6 maç daha oynayacak. - GİRESUN