Giresunspor'da Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
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Giresunspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Giresunspor\'da Teknik Direktör Değişikliği

Giresunspor, Adil Tozlu ile yollarını ayırıp Selahattin Ceylan'ı teknik direktör olarak atadı.

27.03.2025 14:48
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi.

TFF 2. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor, mevcut teknik direktör Adil Tozlu ile yollarını ayırdığı, yerine altyapı antrenörü Selahattin Ceylan'ın göreve getirildiğini bildirdi. Adil Tozlu, yeşil beyazlılarla 15 maça çıkarken, bu maçlardan 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Giresunspor, yeni hocası Selahattin Ceylan yönetiminde sezon sonuna kadar 6 maç daha oynayacak. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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