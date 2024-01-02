Giresunspor\'da Teknik Direktörlük Görevine Serhat Güller Getirildi

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Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular•
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, ligin devre arasında Mehmet Birinci'den boşalan teknik direkörlük görevine Serhat Güller getirildi.
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren yeşil beyazlılarda, Futbol A Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Güller, bu sabah yapılan antrenmanla beraber mesaisine başladı. - GİRESUN
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