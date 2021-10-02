Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı

Milli servet çöpe gitti! 100 milyon lira harcanarak yapılan teleferik çürümeye terk edildi

Gebze'deki fabrikasını kapatan Honda, gider ayak yaptı kıyağını! İşçiler bayram ediyor

Giresunspor, İzmir'de siftahı yaptı. Karadeniz ekibi, Göztepe'yi tek golle devirirken bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini almış oldu.

GÖZTEPE YİNE KAZANAMADI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti. Göztepe'de Tijanic, 61. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Giresunspor, bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve 5 puanla 19. sırada yer buldu. Üst üste 4. kez mağlup olan Göztepe ise 5 puanla 18. sırada yer aldı.